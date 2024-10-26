«Ростов» — «Ахмат»: текстовая онлайн-трансляция матча 13-го тура РПЛ начнётся в 19:00 мск

Сегодня, 26 октября, состоится матч 13-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Ростов» и «Ахмат». Игра пройдёт на стадионе «Ростов Арена». В качестве главного арбитра встречи выступит Алексей Сухой. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Ростов» занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 13 очков за 12 матчей. «Ахмат» заработал шесть очков и располагается на 16-й строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 30 очков за 12 игр.

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