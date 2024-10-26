Сергей Алейников: Россия и Беларусь независимые страны, пусть каждый развивает свой футбол

Бывший футболист Сергей Алейников прокомментировал информацию об объединении чемпионатов России и Беларуси.

«Если страна независимая, у неё должно быть всё своё. Каждый должен развивать свой футбол. Будет много сложностей, если объединить чемпионаты Беларуси и России. И всё это не стоит выеденного яйца. Пусть Беларусь развивает свой футбол, Россия — свой», — сказал Алейников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, ранее министр спорта и туризма Республики Беларусь Сергей Ковальчук высказался об идее создания совместного футбольного чемпионата с Россией. По его словам, эта тема не снята с повестки — футбольные федерации стран обсуждают такую перспективу.