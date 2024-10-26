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Компани отреагировал на критику в адрес Нойера после матча с «Барселоной»

Компани отреагировал на критику в адрес Нойера после матча с «Барселоной»
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Главный тренер «Баварии» Венсан Компани ответил на критику в отношении вратаря команды Мануэля Нойера, которой он подвергся после матча 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Барселоной» (4:1).

Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
06 ноября 2024, среда. 23:00 МСК
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Не начался
Барселона
Барселона, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Когда мы проигрываем, то делаем это все вместе. Это касается не только Ману, но и всей команды и тренеров. Это важно. Если Ману изменит свою игру, то только для того, чтобы стать ещё лучше. Критика — это часть футбола», — приводит слова Компани Bayern & Germany в соцсети Х (ранее Twitter).

После трёх туров общего этапа Лиги чемпионов «Бавария» набрала три очка и занимает 24-е место. «Барселона» заработала шесть очков и располагается на 13-й строчке.

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