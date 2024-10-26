Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Барселона. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-игрок «Динамо» Танасиевич: «Зенит» — главный претендент на титул? Один из

Экс-игрок «Динамо» Танасиевич: «Зенит» — главный претендент на титул? Один из
Комментарии

Бывший футболист «Динамо», а ныне скаут клуба Йован Танасиевич рассказал, кто может стать чемпионом в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги.

– «Зенит» всё-таки главный претендент на титул или один из?
– Для меня – один из. «Краснодар», «Зенит», «Динамо», и посмотрим ещё на «Локомотив». Может, ещё ЦСКА, но только из-за Николича. Состав у них не чемпионский. А «Спартак» очень нестабилен, – сказал Танасиевич в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

Напомним, сейчас лидером турнирной таблицы МИР РПЛ является «Краснодар», в запасе у клуба 30 очков в 12 турах. Следом за ним идёт «Зенит» с 29 очками, замыкает тройку «Локомотив» с 27 очками.

Материалы по теме
«Проблема «Зенита» — в мотивации лидеров». Экс-игрок и скаут «Динамо» — о гонке в РПЛ
Эксклюзив
«Проблема «Зенита» — в мотивации лидеров». Экс-игрок и скаут «Динамо» — о гонке в РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android