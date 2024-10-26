Экс-игрок «Динамо» Танасиевич: «Зенит» — главный претендент на титул? Один из

Бывший футболист «Динамо», а ныне скаут клуба Йован Танасиевич рассказал, кто может стать чемпионом в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги.

– «Зенит» всё-таки главный претендент на титул или один из?

– Для меня – один из. «Краснодар», «Зенит», «Динамо», и посмотрим ещё на «Локомотив». Может, ещё ЦСКА, но только из-за Николича. Состав у них не чемпионский. А «Спартак» очень нестабилен, – сказал Танасиевич в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

Напомним, сейчас лидером турнирной таблицы МИР РПЛ является «Краснодар», в запасе у клуба 30 очков в 12 турах. Следом за ним идёт «Зенит» с 29 очками, замыкает тройку «Локомотив» с 27 очками.