Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Барселона. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Желудков: «Локомотив» — это так, халиф на час. Проблем у «Зенита» не будет

Желудков: «Локомотив» — это так, халиф на час. Проблем у «Зенита» не будет
Комментарии

Ветеран «Зенита» Юрий Желудков предположил, какой исход матча между «Локомотивом» и «Зенитом» может быть.

МИР Российская Премьер-лига . 13-й тур
27 октября 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Локомотив М
Москва
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Жду победы «Зенита». «Локомотив» — это так, халиф на час. Скоро они начнут сдуваться, и в конце сезона займут своё четвёртое-пятое место. Проблем у «Зенита» не будет.

Среди конкурентов за титул я вижу максимум только «Краснодар». Может, ещё ЦСКА подтянется, а «Локомотив» и «Динамо» — вряд ли. Не верю», — сказал Желудков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, сейчас «Зенит» располагается на втором месте турнирной таблицы МИР РПЛ. В активе у команды 29 очков. «Локомотив» занял третью строчку рейтинга с 27 очками.

Материалы по теме
Илья Абаев: «Зенит» не в каждом матче РПЛ играет в полную силу
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android