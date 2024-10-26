Желудков: «Локомотив» — это так, халиф на час. Проблем у «Зенита» не будет

Ветеран «Зенита» Юрий Желудков предположил, какой исход матча между «Локомотивом» и «Зенитом» может быть.

«Жду победы «Зенита». «Локомотив» — это так, халиф на час. Скоро они начнут сдуваться, и в конце сезона займут своё четвёртое-пятое место. Проблем у «Зенита» не будет.

Среди конкурентов за титул я вижу максимум только «Краснодар». Может, ещё ЦСКА подтянется, а «Локомотив» и «Динамо» — вряд ли. Не верю», — сказал Желудков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, сейчас «Зенит» располагается на втором месте турнирной таблицы МИР РПЛ. В активе у команды 29 очков. «Локомотив» занял третью строчку рейтинга с 27 очками.