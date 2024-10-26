Объявлено расписание первых матчей 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России
Российский футбольный союз (РФС) утвердил календарь первых матчей 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России сезона-2024/2025.
5 ноября (вторник):
- 18:30 мск. «Спартак» – «Ростов»;
- 20:45 мск. «Динамо» Москва – «Локомотив».
6 ноября (среда):
- 18:30 мск. «Рубин» – ЦСКА;
- 20:45 мск. «Зенит» – «Ахмат».
Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит». В Суперфинале минувшего сезона сине-бело-голубые обыграли калининградскую «Балтику» со счётом 2:1.
«Зенит», ЦСКА, «Локомотив» и «Спартак» заняли первые места в своих квартетах на групповом этапе турнира. «Динамо», «Ростов», «Ахмат» и «Рубин» расположились на вторых строчках в своих группах.
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