Танасиевич: никаких проблем из-за давления у Станковича в «Спартаке» не будет

Бывший футболист «Динамо», а ныне скаут клуба Йован Танасиевич рассказал о работе главного тренера «Спартака» Деяна Станковича в текущем сезоне.

– Деян Станкович – его «Спартак» сейчас ближе к вылету, чем к чемпионству. Как вам его работа?

– Я ещё перед стартом чемпионата сказал, что это неплохой тренер. Он выигрывал титулы с «Црвеной Звездой» и «Ференцварошем», однако это явные фавориты своих лиг. «Спартак» в России не является таковым. Так что ему тяжело. Я знаю Деяна очень давно, он боец, который никогда не опускает руки. Уверен, он сделает всё, чтобы исправить ситуацию. А его амбиции очень большие. Для него сейчас новый опыт. Важно, чтобы он с ним справился.

Понятно, что на него сейчас идёт давление. Но он к этому привык ещё как игрок. Так что никаких проблем из-за этого не будет. «Спартак» каждый день кто-то критикует, – сказал Танасиевич в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.