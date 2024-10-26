«Четвёртое место не может его устраивать». Танасиевич — о работе Николича в ЦСКА

Бывший футболист «Динамо», а ныне скаут клуба Йован Танасиевич прокомментировал работу Марко Николича в качестве главного тренера ПФК ЦСКА в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги.

– Марко Николич держит ЦСКА на четвёртом месте – это максимум?

– У Марко большие амбиции. Конечно, это место не может его устраивать. Сам он захочет забраться повыше. Другой момент, что у него ограниченный состав. И это может стать помехой. Сейчас главное — удержаться в группе лидеров. А дальше ждать, сможет ли команда подписать кого-то зимой, – сказал Танасиевич в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.