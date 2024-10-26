Танасиевич: Сербия с удовольствием сыграла бы с Россией, но у нас Лига наций

Бывший футболист «Динамо», а ныне скаут клуба Йован Танасиевич оценил предстоящие матчи сборной России с национальными командами Брунея и Сирии.

– Россия сыграет с Брунеем и Сирией – как вы оцените таких соперников?

– Соперники не великие, но нужно играть. К сожалению, на сегодняшний день это тот небольшой выбор. Остальные сборные заняты. Сербия с удовольствием бы сыграла с Россией, но у нас Лига наций. Сейчас не так важно, какой соперник. Просто важно показывать, что есть матчи.

Напомним, накануне стало известно, что товарищеские матчи пройдут 15 и 19 ноября. С Брунеем подопечные Валерия Карпина сыграют в Краснодаре, а с Сирией — в Волгограде.