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Танасиевич: Сербия с удовольствием сыграла бы с Россией, но у нас Лига наций

Танасиевич: Сербия с удовольствием сыграла бы с Россией, но у нас Лига наций
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Бывший футболист «Динамо», а ныне скаут клуба Йован Танасиевич оценил предстоящие матчи сборной России с национальными командами Брунея и Сирии.

– Россия сыграет с Брунеем и Сирией – как вы оцените таких соперников?
– Соперники не великие, но нужно играть. К сожалению, на сегодняшний день это тот небольшой выбор. Остальные сборные заняты. Сербия с удовольствием бы сыграла с Россией, но у нас Лига наций. Сейчас не так важно, какой соперник. Просто важно показывать, что есть матчи.

Напомним, накануне стало известно, что товарищеские матчи пройдут 15 и 19 ноября. С Брунеем подопечные Валерия Карпина сыграют в Краснодаре, а с Сирией — в Волгограде.

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