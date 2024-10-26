Саша Илич: «Зенит» и «Краснодар» могли бы показать неплохие результаты в Лиге чемпионов

Бывший главный тренер «Пари НН» Саша Илич ответил на вопрос, чего могли бы добиться «Зенит» и «Краснодар», выступая в Лиге чемпионов.

«Никто не знает, и я не хочу гадать. Но «Зенит» и «Краснодар» — одни из лучших команд в Премьер-Лиге, сейчас они лидируют в турнирной таблице. Я думаю, что, если бы они играли в Лиге чемпионов, они могли бы показать неплохие результаты. Сейчас новая формула турнира, так что сложно говорить определённо», — приводит слова Илича «РБ Спорт».

«Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги после 12 матчей. Команда набрала 30 очков. «Зенит» располагается на второй строчке, заработав 29 очков в 12 встречах.

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