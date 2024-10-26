Ольга Смородская: сборная России должна существовать, но зачем ей Бруней?

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о предстоящих товарищеских матчах сборной России с национальными командами Сирии и Брунея.

«Не вижу никакого смысла в матчах сборной России с Сирией и Брунеем. Только пустая трата денег. Сборная действительно должна существовать, но зачем ей Бруней? Давайте переберём всю Африку по списку», — сказала Смородская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, ранее стало известно, что национальная команда России встретится со сборными Брунея и Сирии. Матчи пройдут 15 и 19 ноября. С Брунеем подопечные Валерия Карпина сыграют в Краснодаре, а с Сирией — в Волгограде.