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Ольга Смородская: сборная России должна существовать, но зачем ей Бруней?

Ольга Смородская: сборная России должна существовать, но зачем ей Бруней?
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Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о предстоящих товарищеских матчах сборной России с национальными командами Сирии и Брунея.

«Не вижу никакого смысла в матчах сборной России с Сирией и Брунеем. Только пустая трата денег. Сборная действительно должна существовать, но зачем ей Бруней? Давайте переберём всю Африку по списку», — сказала Смородская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, ранее стало известно, что национальная команда России встретится со сборными Брунея и Сирии. Матчи пройдут 15 и 19 ноября. С Брунеем подопечные Валерия Карпина сыграют в Краснодаре, а с Сирией — в Волгограде.

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