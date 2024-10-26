Смородская: у «Локомотива» есть шансы на победу в игре с «Зенитом» — надо верить в себя

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская оценила предстоящий матч железнодорожников с «Зенитом».

«У «Локомотива» есть шансы на победу в игре с «Зенитом». Надо верить в себя и бороться. «Локомотив» может создать проблемы «Зениту» за счёт того, что у железнодорожников молодая и амбициозная команда. Главный тренер «Локомотива» может придумать какие-то ходы против атак «Зенита», — сказала Смородская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, сейчас «Локомотив» располагается на третьем месте турнирной таблицы РПЛ с 27 очками. «Зенит» занимает вторую строчку рейтинга с 29 очками в активе.