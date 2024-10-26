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Смородская: у «Локомотива» есть шансы на победу в игре с «Зенитом» — надо верить в себя

Смородская: у «Локомотива» есть шансы на победу в игре с «Зенитом» — надо верить в себя
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Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская оценила предстоящий матч железнодорожников с «Зенитом».

МИР Российская Премьер-лига . 13-й тур
27 октября 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Локомотив М
Москва
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«У «Локомотива» есть шансы на победу в игре с «Зенитом». Надо верить в себя и бороться. «Локомотив» может создать проблемы «Зениту» за счёт того, что у железнодорожников молодая и амбициозная команда. Главный тренер «Локомотива» может придумать какие-то ходы против атак «Зенита», — сказала Смородская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, сейчас «Локомотив» располагается на третьем месте турнирной таблицы РПЛ с 27 очками. «Зенит» занимает вторую строчку рейтинга с 29 очками в активе.

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