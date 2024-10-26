Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Барселона. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«МЮ» попросил «Сити» доставить Гарначо и Майну на церемонию вручения «Золотого мяча» — DM

«МЮ» попросил «Сити» доставить Гарначо и Майну на церемонию вручения «Золотого мяча» — DM
Комментарии

«Манчестер Юнайтед» попросил «Манчестер Сити» взять на свой рейс до Парижа, где 28 октября состоится церемония вручения «Золотого мяча» 2024 года, своих футболистов — Алехандро Гарначо и Кобби Майну. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, «красные дьяволы» обратились с данной просьбой к соседям по той причине, что на текущий момент клуб находится в стадии оптимизации расходов. Подчёркивается, что «Манчестер Сити» отказал «Манчестер Юнайтед» в их просьбе, поскольку в частном самолёте «горожан» не осталось мест.

Напомним, Гарначо и Майну вошли в список претендентов на награду лучшему молодому футболисту.

Материалы по теме
Тренер «Манчестер Юнайтед» тен Хаг: травмы сдерживают наш уровень

Фердинанд 9 раз за 30 секунд повторил фразу о «ЗМ» Винисиусу:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android