Танасиевич — о гражданстве Сантоса: иностранцы не должны играть за другие сборные

Бывший футболист «Динамо», а ныне скаут клуба Йован Танасиевич прокомментировал получение гражданства РФ игроком «Зенита» Дугласом Сантосом.

– Главная новость последних дней – Дуглас Сантос получит российский паспорт. И потенциально сможет сыграть за сборную России. Как вы относитесь к таким историям?

– Никак не отношусь. Иностранцы не должны играть за другие сборные, – сказал Танасиевич в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

Напомним, накануне стало известно, что Дуглас Сантос получил российское гражданство. За «Зенит» Сантос выступает с 2019 года. Ранее в своей профессиональной карьере он играл за «Гамбург», «Удинезе», «Гранаду» и «Атлетико Минейро».