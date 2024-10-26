«Динамо» Мх — «Акрон»: стартовые составы команд на матч 13-го тура РПЛ

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Сегодня, 26 октября, состоится матч 13-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся махачкалинское «Динамо» и тольяттинский «Акрон». Игра пройдёт на стадионе «Анжи-Арена». В качестве главного арбитра встречи выступит Артём Чистяков. Стартовый свисток судьи прозвучит в 14:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд.

«Динамо» Махачкала: Волк, Табидзе, Шумахов, Пальцев, Кагермазов, Глушков, Сундуков, Мрезинг, Хоссейннеджад, Агаларов, Касинтура.

«Акрон»: Волков, Фернандес, Эсковаль, Пауло Витор, Кузьмин, Лончар, Джурасович, Данилин, Пестряков, Грибов, Беншимол.

«Динамо» занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 11 очков за 12 матчей. «Акрон» заработал 12 очков и располагается на 10-й строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 30 очков за 12 игр.

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