Игонин: «Локомотив» может выглядеть лучше «Зенита» эмоционально, для них этот матч — вызов

Российский экс-футболист Алексей Игонин высказался о предстоящем матче «Локомотива» с «Зенитом».

«Вообще без проблем ни один матч у «Зенита» не складывается, периодически возникают вопросы по игре в обороне и атаке. А для «Локомотива» это будет показательный матч, эмоционально они будут заряжены. На стороне «Зенита» опыт, состав, домашний стадион.

Мне пока неясно, какие задачи стоят у «Локомотива», чтобы говорить о потенциальной борьбе за чемпионство. Наверное, место в таблице не ниже среднего. Но эмоционально «Локо» может выглядеть лучше «Зенита», для них это вызов», — сказал Игонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.