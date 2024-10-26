Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Барселона
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игонин: «Локомотив» может выглядеть лучше «Зенита» эмоционально, для них этот матч — вызов

Игонин: «Локомотив» может выглядеть лучше «Зенита» эмоционально, для них этот матч — вызов
Комментарии

Российский экс-футболист Алексей Игонин высказался о предстоящем матче «Локомотива» с «Зенитом».

МИР Российская Премьер-лига . 13-й тур
27 октября 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Локомотив М
Москва
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Вообще без проблем ни один матч у «Зенита» не складывается, периодически возникают вопросы по игре в обороне и атаке. А для «Локомотива» это будет показательный матч, эмоционально они будут заряжены. На стороне «Зенита» опыт, состав, домашний стадион.

Мне пока неясно, какие задачи стоят у «Локомотива», чтобы говорить о потенциальной борьбе за чемпионство. Наверное, место в таблице не ниже среднего. Но эмоционально «Локо» может выглядеть лучше «Зенита», для них это вызов», — сказал Игонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Материалы по теме
Мантуан рассказал, почему для «Зенита» важна победа в предстоящем матче с «Локомотивом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android