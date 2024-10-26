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Танасиевич: матч с «Зенитом» — точно не решающий для «Локомотива»

Танасиевич: матч с «Зенитом» — точно не решающий для «Локомотива»
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Бывший футболист «Динамо», а ныне скаут клуба Йован Танасиевич высказался о предстоящем матче «Локомотива» с «Зенитом».

МИР Российская Премьер-лига . 13-й тур
27 октября 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Локомотив М
Москва
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– Впереди матч с «Зенитом». С точки зрения психологии это не важнейшая игра для «Локо»?
– Это точно не решающая встреча для «Локомотива». Просто один матч. Но этот матч – испытание для молодых игроков. А для «Зенита» возможность проверить мотивацию лидеров. Уверен, будет хорошая игра и битва, – сказал Танасиевич в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

Напомним, встреча клубов пройдёт уже завтра, 27 октября. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.

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