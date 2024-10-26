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Пименов: у «Локомотива» более быстрые игроки, они могут создать проблемы «Зениту»

Пименов: у «Локомотива» более быстрые игроки, они могут создать проблемы «Зениту»
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Бывший игрок сборной России Руслан Пименов высказался о предстоящем матче «Локомотива» с «Зенитом».

МИР Российская Премьер-лига . 13-й тур
27 октября 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Локомотив М
Москва
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П1
X
П2

«Локомотив» сможет создать проблемы «Зениту». «Зенит» будет играть первым номером, у «Локомотива» более быстрые игроки, которым игра вторым номером даже пойдёт в плюс. Пиняев, Самошников, Батраков и Воробьёв могут сделать результат, несмотря на то что у «Зенита» статус фаворита», — сказал Пименов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, сейчас «Локомотив» располагается на третьем месте турнирной таблицы РПЛ с 27 очками. «Зенит» занимает вторую строчку рейтинга с 29 очками в активе.

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