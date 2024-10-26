«Барселона» ведёт переговоры с Педри о продлении контракта — Романо

«Барселона» находится в стадии переговоров о продлении контракта с 21-летним полузащитником Педри. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, обе стороны нацелены на пролонгацию трудового соглашения. В каталонском клубе считают Педри ключевой частью своего проекта.

Действующий контракт Педри рассчитан до лета 2026 года.

В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и двумя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 80 млн.

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