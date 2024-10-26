Алексей Игонин высказался о получении Дугласом Сантосом российского гражданства

Российский экс-футболист Алексей Игонин прокомментировал получение российского гражданства игроком «Зенита» Дугласом Сантосом.

«За месяц-два иностранец, тот же Дуглас Сантос, не может получить паспорт, и это интерес в первую очередь футболиста. Должно быть понимание и желание иметь гражданство конкретно России.

У «Зенита» есть футболисты ротации с российским паспортом, которые неплохо выходят. Легионеры команды, конечно, объективно сильнее россиян. Но надо трезво смотреть на ситуацию. Это конкуренция, но и шансов российским игрокам даётся достаточно. Видим ротацию в Кубке России. Например, Мостовой воспользовался этим шансом. Каждый имеет возможность доказать, что играть должен он», — сказал Игонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.