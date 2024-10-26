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Саша Илич: Глушенков мог бы заиграть в топ-лигах

Саша Илич: Глушенков мог бы заиграть в топ-лигах
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Бывший главный тренер «Пари НН» Саша Илич ответил на вопрос, кто из российских футболистов мог бы прямо сейчас уехать в Европу и вырос ли в чемпионате России второй Андрей Аршавин.

«Мне всегда очень нравился Аршавин. Сейчас я мог бы выделить Глушенкова, в прошлом году он показывал удивительный футбол в «Локомотиве», выдал невероятный старт в «Зените». Думаю, этот парень мог бы заиграть в топ-лигах. Ещё мне нравится Обляков, у него большой потенциал», — приводит слова Илича «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Глушенков принял участие в 10 матчах во всех турнирах, в которых он отметился девятью голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 16 млн.

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