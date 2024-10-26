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УЕФА дисквалифицировал двух пьяных польских судей, укравших дорожный знак

УЕФА дисквалифицировал двух пьяных польских судей, укравших дорожный знак
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Контрольно-дисциплинарный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) дисквалифицировал польских судей Бартоша Франковского и Томаша Мусяла, которые в алкогольном опьянении украли дорожный знак, сообщает BBC.

За нарушение основных правил достойного поведения, а также за дискредитацию спорта и УЕФА оба арбитра отстранены от судейства на матчах под эгидой организации до июня 2025 года.

Напомним, нетрезвые арбитры с украденным знаком были задержаны полицией, они должны были работать на матче между киевским «Динамо» и «Рейнджерс», однако от судейства их отстранили. Позднее стало известно, что Польский футбольный союз (PZPN) дисквалифицировал их на 90 дней.

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