Глава Ла Лиги: для Примеры нет лучшего подарка, чем «Золотой мяч» у Винисиуса

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас ответил на вопрос о том, что крайний нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор имеет высокие шансы на завоевание «Золотого мяча» — 2024.

«Нет лучшего подарка для чемпионата Испании, чем победа Винисиуса [на церемонии награждения «Золотого мяча»]. Я считаю, что Винисиус заслуживает этот приз. Думаю, что минувший сезон Винисиуса был исключительным», — приводит слова Тебаса Marca.

В минувшем сезоне бразильский футболист принял участие в 39 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 24 голами и 11 результативными передачами. В составе «Реала» Винисиус выиграл Лигу чемпионов и Ла Лигу.

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