Мостовой: с «Пари НН» у «Спартака» будет психологическая тягомотина, но должны выиграть
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Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой высказался о предстоящем матче красно-белых с «Пари НН».
МИР Российская Премьер-лига . 13-й тур
27 октября 2024, воскресенье. 14:15 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«У «Спартака» будет преимущество в игре с «Пари НН». «Спартаку» будет тяжело, но они должны выиграть. Ясно, что у «Пари НН» эмоциональный подъём после смены тренера. Но «Спартак» тоже поехал на тяжёлый выезд в Махачкалу и выиграл вторым составом. По составу красно-белые должны побеждать. Но непросто, когда в предыдущем туре тебе дома забивают три мяча. «Спартаку» сейчас нельзя допускать осечек, у них будет психологическая тягомотина», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
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