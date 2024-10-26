Мостовой: с «Пари НН» у «Спартака» будет психологическая тягомотина, но должны выиграть

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой высказался о предстоящем матче красно-белых с «Пари НН».

«У «Спартака» будет преимущество в игре с «Пари НН». «Спартаку» будет тяжело, но они должны выиграть. Ясно, что у «Пари НН» эмоциональный подъём после смены тренера. Но «Спартак» тоже поехал на тяжёлый выезд в Махачкалу и выиграл вторым составом. По составу красно-белые должны побеждать. Но непросто, когда в предыдущем туре тебе дома забивают три мяча. «Спартаку» сейчас нельзя допускать осечек, у них будет психологическая тягомотина», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.