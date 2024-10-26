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Дмитрий Карсаков: Николичу нужно было время — радует неплохая игра ЦСКА

Дмитрий Карсаков: Николичу нужно было время — радует неплохая игра ЦСКА
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Футбольный эксперт Дмитрий Карсаков оценил работу Марко Николича на посту главного тренера ПФК ЦСКА в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Николичу нужно было время, адаптироваться, найти нападающего. Сейчас в ЦСКА хорошая обстановка, но всё равно ещё нужно время. Победы пошли, но меня больше радует неплохая игра. Пьянич уже набирает кондиции, он тоже поможет команде. Вон какую голевую передачу отдал. Он был в больших командах, но самое главное, что человек хочет играть в футбол», — сказал Карсаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, сейчас ЦСКА располагается на четвёртом месте турнирной таблицы МИР РПЛ. В активе у клуба 23 очка в 12 турах.

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