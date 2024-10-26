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«Манчестер Сити» — «Саутгемптон»: текстовая онлайн-трансляция матча АПЛ начнётся в 17:00

«Манчестер Сити» — «Саутгемптон»: текстовая онлайн-трансляция матча АПЛ начнётся в 17:00
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Сегодня, 26 октября, состоится матч 9-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Сити» и «Саутгемптон». Игра пройдёт на стадионе «Этихад» в Манчестере. В качестве главного арбитра встречи выступит Тони Харрингтон. Стартовый свисток судьи прозвучит в 17:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Англия — Премьер-лига . 9-й тур
26 октября 2024, суббота. 17:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Не начался
Саутгемптон
Саутгемптон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда набрала 20 очков за восемь матчей. «Саутгемптон» заработал одно очко и располагается на 19-й строчке. На первом месте находится «Ливерпуль», у которого 21 очко за восемь игр.

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