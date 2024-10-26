Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Барселона
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дзюба: есть результат — говорят, что я заведён, если нет — говорят, что не в форме

Дзюба: есть результат — говорят, что я заведён, если нет — говорят, что не в форме
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Акрона» Артём Дзюба ответил на вопрос о своём настрое после того, как он присоединился к тольяттинской команде.

— Дзюба в «Акроне» заведённый?
— Это миф вообще. Я часто заведённый. Когда есть определённый результат, то говорят, что заведённый, когда нету его, говорят, что я не в форме. Это большое враньё.

Я люблю соревноваться, спорить, определённые вещи меня заводят. Я в «Локомотиве» что в первое время, что потом был одинаковым. Просто есть нюансы. В целом я тот же, просто с возрастом у тебя немного другая ответственность. В молодом или среднем возрасте ты отвечаешь прежде всего за себя, — сказал Дзюба в эфире «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Дзюба принял участие в шести матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2 млн.

Материалы по теме
Тедеев рассказал, что делает нарезки с действиями Артёма Дзюбы для обучения молодёжи

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android