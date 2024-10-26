Дзюба: есть результат — говорят, что я заведён, если нет — говорят, что не в форме

Нападающий «Акрона» Артём Дзюба ответил на вопрос о своём настрое после того, как он присоединился к тольяттинской команде.

— Дзюба в «Акроне» заведённый?

— Это миф вообще. Я часто заведённый. Когда есть определённый результат, то говорят, что заведённый, когда нету его, говорят, что я не в форме. Это большое враньё.

Я люблю соревноваться, спорить, определённые вещи меня заводят. Я в «Локомотиве» что в первое время, что потом был одинаковым. Просто есть нюансы. В целом я тот же, просто с возрастом у тебя немного другая ответственность. В молодом или среднем возрасте ты отвечаешь прежде всего за себя, — сказал Дзюба в эфире «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Дзюба принял участие в шести матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2 млн.

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