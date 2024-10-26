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Смородская: белорусские команды никак не усилят РПЛ, не вижу в этом смысла

Смородская: белорусские команды никак не усилят РПЛ, не вижу в этом смысла
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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала идею об объединении чемпионатов России и Беларуси.

«Я плохо отношусь к идее появления белорусских команд в РПЛ. Не вижу в этом абсолютно никакого смысла. Футбол — это не хоккей. Тут своя жизнь, свои правила и своё отношение болельщиков. Команды белорусского чемпионата никак не усилят РПЛ», — сказала Смородская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, ранее министр спорта и туризма Республики Беларусь Сергей Ковальчук высказался об идее создания совместного футбольного чемпионата с Россией. По его словам, эта тема не снята с повестки — футбольные федерации стран обсуждают такую перспективу.

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