Пименов: есть смысл играть с Брунеем и Сирией, надо абстрагироваться от названий сборных

Бывший игрок сборной России Руслан Пименов высказался о предстоящих товарищеских матчах национальной команды со сборными Сирии и Брунея.

«Однозначно есть смысл с Брунеем и Сирией, тем более играем дома — придут болельщики. Надо абстрагироваться от названий сборных. Пока что живём в таких реалиях. Хорошо, что даже такие команды приезжают. Можно наиграть и дать аванс молодым игрокам. Здесь есть своего рода плюсы», — сказал Пименов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, национальная команда России встретится со сборными Брунея и Сирии. Матчи пройдут 15 и 19 ноября. С Брунеем подопечные Валерия Карпина сыграют в Краснодаре, а с Сирией — в Волгограде.

Сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. Предыдущий товарищеский матч сборная России провела в сентябре с Вьетнамом (3:0).