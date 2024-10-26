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Овчинников: «Спартак» — посильная команда для «Пари НН», это не «Зенит» и «Краснодар»

Овчинников: «Спартак» — посильная команда для «Пари НН», это не «Зенит» и «Краснодар»
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Бывший главный тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников прокомментировал предстоящий матч «Пари НН» со «Спартаком».

МИР Российская Премьер-лига . 13-й тур
27 октября 2024, воскресенье. 14:15 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Не начался
Спартак М
Москва
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П1
X
П2

«От «Пари НН» уже давно ждут сюрпризов, что она встряхнётся, начнёт набирать очки и включит всю свою игровую мощь. Новому тренеру надо доказывать, что он не зря приехал в Нижний Новгород. «Спартак» сегодня не «Зенит» и не «Краснодар». Думаю, это посильная для «Пари НН» команда.

Для начала команде надо остаться в Премьер-Лиге, выправить ситуацию, а потом уже в процессе чемпионата можно будет планировать какое-то место. Нужно отойти от опасной зоны, а дальше комплектовать состав на следующий сезон», — сказал Овчинников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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