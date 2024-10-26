Гладилин: Жозе не вписался в «Спартак», но может стать основным в клубах Испании

Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал слухи о том, что 32-летний нападающий Виллиан Жозе может покинуть красно-белых грядущей зимой. Напомним, бразильский футболист перешёл в «Спартак» из «Бетиса» минувшим летом.

«Виллиан Жозе не будет потерей для «Спартака». Ему надо играть, а в стане красно-белых у него маловато игровой практики, и он не стал основным и забивным нападающим. Жозе не вписался в «Спартак», но может стать основным в некоторых командах в Испании», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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