«Динамо» Мх — «Акрон»: Агаларов открыл счёт в матче на 70-й минуте

В эти минуты идёт матч 13-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются махачкалинское «Динамо» и тольяттинский «Акрон». Игра проходит на стадионе «Анжи-Арена». В качестве главного арбитра встречи выступает Артём Чистяков. На момент выхода новости счёт в игре 1:0 в пользу хозяев.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 70-й минуте счёт в игре открыл нападающий «Динамо» Гамид Агаларов.

«Динамо» занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 11 очков за 12 матчей. «Акрон» заработал 12 очков и располагается на 10-й строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 30 очков за 12 игр.

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