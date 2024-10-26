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Месси: мы хотим сделать «Интер Майами» одним из крупнейших клубов мира

Месси: мы хотим сделать «Интер Майами» одним из крупнейших клубов мира
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Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси высказался об амбициях американского клуба, за который он выступает.

«[Выигрывать трофеи] жизненно важно для развития клуба, особенно с учётом того, как была сформирована наша чемпионская команда.

Было бы здорово выиграть его [Кубок МЛС] и сохранить энтузиазм, царящий вокруг нашего клуба. Мы хотим продолжать помогать ему развиваться. Хотим сделать клуб одним из крупнейших в МЛС и, если это возможно, в мире», — сказал Месси в интервью журналисту Фабрицио Романо.

Месси присоединился к «Интер Майами» летом 2023 года в качестве свободного агента.

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