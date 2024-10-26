Зинченко потроллил «Тоттенхэм», вспомнив слова экс-защитника «шпор» Ассу-Экотто

Защитник «Арсенала» Александр Зинченко рассказал о своей реакции на интервью экс-футболиста «Тоттенхэма» Бенуа Ассу-Экотто, который в 2010 году заявил, что играет в футбол ради денег.

«В 2010 году я прочитал интервью с французским защитником Бенуа Ассу-Экотто, где он сказал: «Я не знаю, почему всем нравится эта игра. Я занимаюсь футболом ради денег. Это моя работа, а не страсть».

Я был очень молод и в то время не понимал такого отношения к футболу. На самом деле я до сих пор не понимаю этого. Для меня футбол — это счастье, мечта. Я никогда не воспринимал его просто как работу, слишком сильно люблю эту игру.

Может быть, Ассу-Экотто не нравился футбол, потому что он играл за «Тоттенхэм»? Это не может быть слишком весело», — написал Зинченко в своей автобиографии.

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