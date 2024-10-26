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ЦСКА — «Факел»: стартовые составы команд на матч 13-го тура РПЛ

ЦСКА — «Факел»: стартовые составы команд на матч 13-го тура РПЛ
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Сегодня, 26 октября, состоится матч 13-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся московский ЦСКА и воронежский «Факел». Игра пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Кирилл Левников. Стартовый свисток судьи прозвучит в 16:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 13-й тур
26 октября 2024, суббота. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Факел
Воронеж
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовые составы команд:

ЦСКА: Акинфеев, Круговой, Дивеев, Лукин, Мойзес, Келлвен, Обляков, Зделар, Файзуллаев, Пьянич, Мусаев.

«Факел»: Гудиев, Юрганов, Калинин, Сенхаджи, Альшин, Квеквескири, Брахими, Селе, Мертенс, Ильин, Каштанов.

ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 23 очка за 12 матчей. «Факел» заработал 10 очков и располагается на 14-й строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 30 очков за 12 игр.

Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ
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