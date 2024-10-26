Пименов: я за появление белорусских команд в РПЛ — это усилит и расширит наш чемпионат

Бывший российский футболист Руслан Пименов прокомментировал идею с объединением чемпионатов России и Беларуси.

«Я за появление белорусских команд в РПЛ. Но как всё это соединить? Тогда же надо соединять полностью чемпионаты. Ведь если взять, условно, четыре команды, будет несправедливо по отношению к другим клубам. Но это усилит и расширит наш чемпионат — я за. Должен быть соблюдён спортивный принцип. Идея хорошая, но пока вопросов больше, чем ответов», — сказал Пименов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Министр спорта и туризма Республики Беларусь Сергей Ковальчук высказался об идее создания совместного футбольного чемпионата с Россией. По его словам, эта тема не снята с повестки — футбольные федерации стран обсуждают такую перспективу.