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Реал Мадрид — Барселона
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Канчельскис: «Реал» не проиграет «Барселоне», но сейчас «эль класико» не такое, как раньше

Канчельскис: «Реал» не проиграет «Барселоне», но сейчас «эль класико» не такое, как раньше
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Бывший атакующий полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением о грядущем матче 11-го тура испанской Примеры, в котором мадридский «Реал» встретится с «Барселоной». Игра состоится сегодня, 26 октября.

Испания — Примера . 11-й тур
26 октября 2024, суббота. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Не начался
Барселона
Барселона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Будет интересно посмотреть на сегодняшнюю «Барселону» и «Реал». Мне кажется, «Реал» не проиграет «Барселоне». Склоняюсь к ничейному результату. Будет интересно посмотреть. Сейчас «эль класико» не такое, как раньше. Всё меняется. Футбол в целом скуднеет. Сейчас мало ярких футболистов. Раньше в каждой сборной было по пять лидеров», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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