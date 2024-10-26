Канчельскис: «Реал» не проиграет «Барселоне», но сейчас «эль класико» не такое, как раньше

Бывший атакующий полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением о грядущем матче 11-го тура испанской Примеры, в котором мадридский «Реал» встретится с «Барселоной». Игра состоится сегодня, 26 октября.

«Будет интересно посмотреть на сегодняшнюю «Барселону» и «Реал». Мне кажется, «Реал» не проиграет «Барселоне». Склоняюсь к ничейному результату. Будет интересно посмотреть. Сейчас «эль класико» не такое, как раньше. Всё меняется. Футбол в целом скуднеет. Сейчас мало ярких футболистов. Раньше в каждой сборной было по пять лидеров», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Материалы по теме Тренер «Барселоны» Флик высказался о судействе в Испании перед матчем с «Реалом»

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: