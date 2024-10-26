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31-летний Рюдигер открыт к продлению контракта с «Реалом» — Плеттенберг

31-летний Рюдигер открыт к продлению контракта с «Реалом» — Плеттенберг
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31-летний центральный защитник мадридского «Реала» Антонио Рюдигер открыт к пролонгации трудового соглашения со «сливочными», заканчивающегося летом 2026 года. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, немецкий футболист не рассматривает вариант с переездом в Саудовскую Аравию, откуда к нему есть интерес. Рюдигер чувствует себя комфортно в «Реале».

Однако на текущий момент нет конкретного обсуждения по его новому контракту.

Рюдигер выступает в составе «Реала» с лета 2022 года. За этот период он принял участие в 115 матчах во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и тремя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

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