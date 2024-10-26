Омари Тетрадзе: молодым игрокам «Локомотива» может не хватить опыта в матче с «Зенитом»

Футбольный тренер Омари Тетрадзе высказался о предстоящем матче «Локомотива» с «Зенитом».

«После перерыва на сборные «Локомотиву» не пошла на пользу первая игра, где они проиграли «Химкам». Но железнодорожники реабилитировались в игре с «Ростовом». «Локомотив» набирает ту форму, которая была до паузы на матчи сборных. «Зенит» же борется за чемпионство, но находится в не очень хорошем положении. Думаю, стоит ждать очень интересной игры, но сложно кому-то отдать предпочтение.

«Зенит» — опытная команда, которая имеет в своём составе квалифицированных футболистов. Они уже на протяжении нескольких лет играют вместе. А «Локомотив» создаёт новую команду, где много молодых. В этом матче интересно посмотреть, как молодёжь будет выглядеть на фоне опытных игроков. Железнодорожникам может не хватить опыта в матче с «Зенитом», — сказал Тетрадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.