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Омари Тетрадзе: молодым игрокам «Локомотива» может не хватить опыта в матче с «Зенитом»

Омари Тетрадзе: молодым игрокам «Локомотива» может не хватить опыта в матче с «Зенитом»
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Футбольный тренер Омари Тетрадзе высказался о предстоящем матче «Локомотива» с «Зенитом».

МИР Российская Премьер-лига . 13-й тур
27 октября 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Локомотив М
Москва
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П1
X
П2

«После перерыва на сборные «Локомотиву» не пошла на пользу первая игра, где они проиграли «Химкам». Но железнодорожники реабилитировались в игре с «Ростовом». «Локомотив» набирает ту форму, которая была до паузы на матчи сборных. «Зенит» же борется за чемпионство, но находится в не очень хорошем положении. Думаю, стоит ждать очень интересной игры, но сложно кому-то отдать предпочтение.

«Зенит» — опытная команда, которая имеет в своём составе квалифицированных футболистов. Они уже на протяжении нескольких лет играют вместе. А «Локомотив» создаёт новую команду, где много молодых. В этом матче интересно посмотреть, как молодёжь будет выглядеть на фоне опытных игроков. Железнодорожникам может не хватить опыта в матче с «Зенитом», — сказал Тетрадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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