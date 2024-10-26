Канчельскис: если «Локомотив» не создал проблемы «Химкам», как он их создаст «Зениту»?

Бывший атакующий полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказал мнение о предстоящем матче «Локомотива» с «Зенитом».

«Если «Локомотив» не создал проблемы «Химкам», как он может их создать «Зениту»? Конечно, будет другой настрой. Будет сложная игра. Но для меня «Зенит» станет фаворитом в игре с «Локомотивом» и, думаю, победит», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, встреча клубов пройдёт уже в воскресенье, 27 октября. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. Санкт-петербургский «Зенит» находится на втором месте турнирной таблицы МИР РПЛ с 29 очками. «Локомотив» находится на третьей строчке рейтинга с 27 очками.