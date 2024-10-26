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«Акрон» ушёл от поражения на 90+5-й минуте матча с «Динамо» Мх в 13-м туре РПЛ

Завершился матч 13-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались махачкалинское «Динамо» и тольяттинский «Акрон». Игра проходила на стадионе «Анжи-Арена». В качестве главного арбитра встречи выступил Артём Чистяков. Матч закончился со счётом 1:1.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 70-й минуте счёт в игре открыл нападающий «Динамо» Гамид Агаларов. Гол нападающего Владимира Хубулова на 90+5-й минуте позволил «Акрону» уйти от поражения в матче.

«Динамо» занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 12 очков за 13 матчей. «Акрон» заработал 13 очков и располагается на восьмой строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 30 очков за 12 игр.

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