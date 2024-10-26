Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Барселона
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

ЭСК: судья правильно засчитал гол ЦСКА в ворота «Динамо» Мх в матче 12-го тура РПЛ

ЭСК: судья правильно засчитал гол ЦСКА в ворота «Динамо» Мх в матче 12-го тура РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС поддержала решение главного судьи матча 12-го тура РПЛ «Динамо» Махачкала — ЦСКА Сергея Иванова засчитать гол нападающего красно-синих Тамерлана Мусаева на 56-й минуте встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 12-й тур
19 октября 2024, суббота. 19:00 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
0 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Мусаев – 56'    

«Решение ЭСК мотивировано тем, что большинство членов комиссии не считает действия атакующего игрока команды ЦСКА №11 Тамерлана Мусаева, совершившего контакт при движении к мячу с игроком обороняющейся команды «Динамо» №4 Идаром Шумаховым, наказуемыми, так как нападающий, двигавшийся на высокой скорости, был полностью сфокусирован на мяче и столкнулся с соперником в обычном футбольном контакте, тогда как защитник, не пытаясь бороться за мяч, умышленно пересёк линию движения нападающему с целью задержать продвижение атакующего игрока к мячу и попытаться заработать незаслуженное преимущество в виде назначения штрафного удара в пользу своей команды. По этой причине большинство членов комиссии поддерживает решение судьи продолжить игру и последующее его решение засчитать взятие ворот в данном игровом эпизоде», — написано на сайте РФС.

Материалы по теме
«Четвёртое место не может его устраивать». Танасиевич — о работе Николича в ЦСКА

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android