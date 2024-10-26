ЭСК: судья правильно засчитал гол ЦСКА в ворота «Динамо» Мх в матче 12-го тура РПЛ

Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС поддержала решение главного судьи матча 12-го тура РПЛ «Динамо» Махачкала — ЦСКА Сергея Иванова засчитать гол нападающего красно-синих Тамерлана Мусаева на 56-й минуте встречи.

«Решение ЭСК мотивировано тем, что большинство членов комиссии не считает действия атакующего игрока команды ЦСКА №11 Тамерлана Мусаева, совершившего контакт при движении к мячу с игроком обороняющейся команды «Динамо» №4 Идаром Шумаховым, наказуемыми, так как нападающий, двигавшийся на высокой скорости, был полностью сфокусирован на мяче и столкнулся с соперником в обычном футбольном контакте, тогда как защитник, не пытаясь бороться за мяч, умышленно пересёк линию движения нападающему с целью задержать продвижение атакующего игрока к мячу и попытаться заработать незаслуженное преимущество в виде назначения штрафного удара в пользу своей команды. По этой причине большинство членов комиссии поддерживает решение судьи продолжить игру и последующее его решение засчитать взятие ворот в данном игровом эпизоде», — написано на сайте РФС.

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