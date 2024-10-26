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Реал Мадрид — Барселона
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Тетрадзе поделился ожиданиями от «эль класико» между «Реалом» и «Барселоной»

Тетрадзе поделился ожиданиями от «эль класико» между «Реалом» и «Барселоной»
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Бывший защитник «Ромы» Омари Тетрадзе поделился мнением о грядущем матче 11-го тура испанской Примеры, в котором мадридский «Реал» встретится с «Барселоной». Игра состоится сегодня, 26 октября.

Испания — Примера . 11-й тур
26 октября 2024, суббота. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Не начался
Барселона
Барселона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Матч «Реал» Мадрид — «Барселона» — испанское дерби, обе команды борются за чемпионство. В последних матчах Лиги чемпионов «Реал» с крупным счётом обыграл дортмундскую «Боруссию», а «Барселона» — «Баварию». Поэтому нас ждёт очень интересная игра. Обе команды находятся в хорошем психологическом и физическом состоянии. Но никому из них не отдам предпочтение, будет матч до первой ошибки.

Понятное дело, что домашние стены всегда помогают, но «Барселона» — опытная команда. Они обыгрывали «Реал» на «Бернабеу», поэтому не стал бы уделять внимание, что «Барселона» играет на выезде», — сказал Тетрадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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