Тетрадзе поделился ожиданиями от «эль класико» между «Реалом» и «Барселоной»

Бывший защитник «Ромы» Омари Тетрадзе поделился мнением о грядущем матче 11-го тура испанской Примеры, в котором мадридский «Реал» встретится с «Барселоной». Игра состоится сегодня, 26 октября.

«Матч «Реал» Мадрид — «Барселона» — испанское дерби, обе команды борются за чемпионство. В последних матчах Лиги чемпионов «Реал» с крупным счётом обыграл дортмундскую «Боруссию», а «Барселона» — «Баварию». Поэтому нас ждёт очень интересная игра. Обе команды находятся в хорошем психологическом и физическом состоянии. Но никому из них не отдам предпочтение, будет матч до первой ошибки.

Понятное дело, что домашние стены всегда помогают, но «Барселона» — опытная команда. Они обыгрывали «Реал» на «Бернабеу», поэтому не стал бы уделять внимание, что «Барселона» играет на выезде», — сказал Тетрадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: