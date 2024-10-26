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Александр Мостовой: не вижу «Локомотив» в тройке РПЛ, ЦСКА и «Динамо» по составу сильнее

Александр Мостовой: не вижу «Локомотив» в тройке РПЛ, ЦСКА и «Динамо» по составу сильнее
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Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой рассказал, кого видит в тройке лидеров Российской Премьер-Лиги в текущем сезоне.

«В начале чемпионата я говорил, что не видел «Локомотив» в тройке, но команда приятно удивила. Такое в футболе бывает часто. Но сейчас идёт проверка для «Локомотив» — серьёзный соперник в лице «Зенита», который должен убирать конкурентов. Конечно, в домашней игре преимущество будет у «Зенита». Вот и посмотрим, удержится ли «Локомотив». Я остаюсь при своём мнении — не вижу «Локомотив» в тройке чемпионата. Если они там окажутся по итогам сезона, буду удивлён. ЦСКА и «Динамо» по составу сильнее», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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