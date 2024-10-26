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ЭСК: судья ошибочно назначил пенальти в ворота «Ахмата» на 75-й минуте матча с «Факелом»

ЭСК: судья ошибочно назначил пенальти в ворота «Ахмата» на 75-й минуте матча с «Факелом»
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Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС не поддержала решение главного судьи матча 12-го тура РПЛ «Ахмат» — «Факел» (2:3) Владислава Безбородова назначить пенальти в ворота грозненской команды на 75-й минуте встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 12-й тур
18 октября 2024, пятница. 20:15 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
2 : 3
Факел
Воронеж
1:0 Талал – 13'     1:1 Каштанов – 16'     2:1 Камилов – 33'     2:2 Марков – 77'     2:3 Каштанов – 90+4'    
Удаления: нет / Дзиов – 84'

«Решение ЭСК мотивировано тем, что контакт рукой со стороны игрока обороняющейся команды «Ахмат» №23 Антона Швеца с телом атакующего игрока команды «Факел» №15 Владимира Ильина в собственной штрафной площади, по мнению всех членов комиссии, не является очевидно наказуемым. Нападающий, почувствовав руку защитника на своём теле, преувеличил силу воздействия и последствия этого контакта, упав на газон с целью заработать пенальти. В связи с этим комиссия единогласно считает, что судья ошибочно оценил данное единоборство игроков, и ему следовало продолжить игру в данном игровом эпизоде», — написано на сайте РФС.

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