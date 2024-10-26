Николич: Пьянич — не самый молодой футболист, но показывает себя очень здорово

Главный тренер московского ЦСКА Марко Николич ответил на вопрос, как справляется с нагрузками 34-летний полузащитник красно-синих Миралем Пьянич.

«Везде в мире футболисты на самом высоком уровне играют и в 40 лет. Конечно, Миралем — не самый молодой футболист. Но он и не старый. И показывает себя очень здорово», — сказал Николич в эфире «Матч ТВ».

Боснийский полузащитник присоединился к ЦСКА в минувшем сентябре в статусе свободного агента. За этот период он принял участие в четырёх матчах во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.

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