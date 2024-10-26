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Александр Мостовой: вижу у ЦСКА подъём — наступила фаза, когда они должны брать очки

Александр Мостовой: вижу у ЦСКА подъём — наступила фаза, когда они должны брать очки
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Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал предстоящий матч ЦСКА с «Факелом».

МИР Российская Премьер-лига . 13-й тур
26 октября 2024, суббота. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
2-й тайм
0 : 0
Факел
Воронеж
Удаления: нет / Сенхаджи – 66'

«Ясно, что любая команда может преподнести сюрприз, а тем более — из низа турнирной таблицы, где находится «Факел». Но сейчас я вижу у армейцев функциональный и ментальный подъём. Если месяц назад мы говорили, что ЦСКА лихорадит, то сейчас наступила фаза, когда они должны брать очки. Игра идёт и команда в себя верит. Конечно, ЦСКА будет фаворитом в игре с «Факелом», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, клубы встретятся уже сегодня, 26 октября. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.

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