Александр Мостовой: вижу у ЦСКА подъём — наступила фаза, когда они должны брать очки

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал предстоящий матч ЦСКА с «Факелом».

«Ясно, что любая команда может преподнести сюрприз, а тем более — из низа турнирной таблицы, где находится «Факел». Но сейчас я вижу у армейцев функциональный и ментальный подъём. Если месяц назад мы говорили, что ЦСКА лихорадит, то сейчас наступила фаза, когда они должны брать очки. Игра идёт и команда в себя верит. Конечно, ЦСКА будет фаворитом в игре с «Факелом», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, клубы встретятся уже сегодня, 26 октября. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.