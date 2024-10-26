Роналду ищет возрастного болельщика, в слезах скандировавшего его фамилию

Нападающий сборной Португалии и «Аль-Насра» Криштиану Роналду сделал в своём аккаунте в соцсети Х (ранее Twitter) публикацию с призывом помочь ему найти пожилого болельщика, который в слезах скандировал его фамилию на одном из матчей.

«Ищу его! Буду признателен за любую информацию», — написал португальский футболист.

Пожилой болельщик в слезах скандирует фамилию Роналду:

На видео зафиксировано, как расчувствовавшийся болельщик ведёт съёмку на телефон, а потом вместе с другими болельщиками начинает скандировать: «Роналду!»

В нынешнем сезоне Криштиану Роналду принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых он отметился девятью голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.