Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Барселона
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Квинси Промес забил дебютный гол за «Дубай Юнайтед» в своём первом матче

Квинси Промес забил дебютный гол за «Дубай Юнайтед» в своём первом матче
Комментарии

Бывший нападающий московского «Спартака» Квинси Промес забил дебютный гол за «Дубай Юнайтед» в матче 4-го тура Второй лиги ОАЭ с клубом «Хатта», который проходит в эти минуты. На момент написания новости в матче перерыв, команда Промеса ведёт в счёте — 2:1. Форвард отличился на 35‑й минуте.

Напомним, клуб из ОАЭ оформил трансфер Промеса 5 сентября, однако официально для участия в местных соревнованиях нидерландский футболист был заявлен лишь недавно.

Промес находится в ОАЭ, где ожидает решения по поводу возможной экстрадиции в Нидерланды: там ему грозит более семи лет тюрьмы. Задержание форварда было связано с тем, что он попал в аварию в ОАЭ и покинул место ДТП.

Материалы по теме
Камоцци: Барко не повторит успех Промеса в «Спартаке». Разный уровень
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android