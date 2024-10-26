Квинси Промес забил дебютный гол за «Дубай Юнайтед» в своём первом матче

Бывший нападающий московского «Спартака» Квинси Промес забил дебютный гол за «Дубай Юнайтед» в матче 4-го тура Второй лиги ОАЭ с клубом «Хатта», который проходит в эти минуты. На момент написания новости в матче перерыв, команда Промеса ведёт в счёте — 2:1. Форвард отличился на 35‑й минуте.

Напомним, клуб из ОАЭ оформил трансфер Промеса 5 сентября, однако официально для участия в местных соревнованиях нидерландский футболист был заявлен лишь недавно.

Промес находится в ОАЭ, где ожидает решения по поводу возможной экстрадиции в Нидерланды: там ему грозит более семи лет тюрьмы. Задержание форварда было связано с тем, что он попал в аварию в ОАЭ и покинул место ДТП.