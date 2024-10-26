«Не забиваешь ты — забивают тебе». Тренер «Динамо» Мх Биджиев — о матче с «Акроном»

Главный тренер «Динамо» Махачкала Хасанби Биджиев высказался о матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги с тольяттинским «Акроном» (1:1). Игра прошла на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске.

— Мы создали достаточно моментов, которые должны были решать. Особенно перед пропущенным голом был 100-процентный момент, который надо было реализовывать. Не забиваешь ты — забивают тебе. Это самое большое разочарование.

— Можно сказать, что поле помешало в созидании игры?

— Я бы не сказал, что поле чем-то сильно помешало. Просто мы оказывали прессинг, а соперник играл в длинные передачи, поэтому нужно было подбирать мячи, и была борьба за второй мяч. В целом поле было нормальное.

[Джемал] Табидзе получил повреждение в первом тайме, завтра-послезавтра пройдёт обследование, — сказал Биджиев в эфире «Матч ТВ».

На 70-й минуте счёт в игре открыл нападающий «Динамо» Гамид Агаларов. Гол нападающего Владимира Хубулова на 90+5-й минуте позволил «Акрону» уйти от поражения в матче.

«Динамо» занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 12 очков за 13 матчей.